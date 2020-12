Coronavirus, a Brescia 226 contagi, in Lombardia 1.673 e 80 morti

(red.) Resta alta l’attenzione sul coronavirus in Lombardia. Nella giornata di mercoledì 30 dicembre i nuovi positivi sono 1.673 (erano 843), a fronte di 23.878 tamponi processati (erano 11.607). Il rapporto tra test e contagi è del 7%. Ancora tanti i morti nella nostra regione, 80 (49), che porta il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a quota 25.038. I malati ricoverati in terapia intensiva sono 481 (-17), mentre le persone allettate in reparti non intensivi sono 3.617 (-17).

A livello nazionale si segnalano 16.202 nuovi casi su 169.045 tamponi (9,58%). I morti sono 575.



I nuovi casi per provincia:

Milano: 450 di cui 115 a Milano città;

Bergamo: 70;

Brescia: 226 (erano 105);

Como: 99;

Cremona: 82;

Lecco: 60;

Lodi: 62;

Mantova: 170;

Monza e Brianza: 121;

Pavia: 146;

Sondrio: 51;

Varese: 136.