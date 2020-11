Coronavirus, crollo accessi ai pronto soccorso. Medici lanciano l’allarme

(red.) Prima che arrivasse la drammatica emergenza, tuttora in corso, della pandemia da Covid-19 anche nel bresciano, i medici lanciavano appelli per chiedere alle persone di non affollare i pronto soccorso degli ospedali all’arrivo di sintomi lievissimi. Ora, invece, la situazione è contraria, visto che i primi punti di accesso alle strutture sanitarie per poi stabilire se i pazienti debbano essere ricoverati oppure possano tornare a casa, ora non sono più affollati. Il problema, durante questa ondata della diffusione del virus, così come per la prima, è la paura di essere infettati nonostante gli ospedali si siano attrezzati.

E di conseguenza si è arrivati a numeri che parlano di un dimezzamento degli accessi al pronto soccorso in piena pandemia e del calo di un terzo dopo la primavera quando l’emergenza era meno drammatica. Tuttavia, questo preoccupa i medici dopo che lo scorso marzo il 60% di persone sono morte a causa di infarti, anche per i ritardi nei soccorsi. E nel mirino finiscono proprio le persone che lamentano dolori di tipo cardiologico e a rischio infarto, ma che non si presentano in ospedale per la paura del Covid.

Con il risultato che molti pazienti sono giunti in ospedale quando ormai erano già molto gravi. Tutto questo viene indicato in uno studio al quale hanno lavorato l’Università degli Studi di Brescia e il Civile e pubblicato sulla rivista “Health Policy”. Per questo motivo i medici invitano chi presenta sintomi correlati a patologie di presentarsi ai pronto soccorso, che sono stati messi in sicurezza con percorsi dedicati ai pazienti Covid e non solo.