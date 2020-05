Coronavirus, gli ultimi dati nazionali, lombardi e in provincia di Brescia

(red.) La giornata di ieri, domenica 3 maggio, alla vigilia dell’inizio della fase 2 (quella della convivenza con il coronavirus), ha indicato come la curva dei contagi resti stabile e in decrescita e con un numero sempre più minore di malati, ricoverati (soprattutto quelli in terapia intensiva) e anche i deceduti, mentre aumentano i guariti. Questa è la situazione aggiornata a livello nazionale, in Lombardia e per quanto riguarda la nostra provincia di Brescia. In Italia, come dà notizia la Protezione Civile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 210.717, con un incremento 1.389 nuovi casi rispetto al giorno precedente.

Il numero totale di attualmente positivi è di 100.179, con una decrescita di 525 assistiti. Tra gli attualmente positivi 1.501 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 38 pazienti. 17.242 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 115 pazienti. 81.436 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. I nuovi deceduti sono 174 e portano il totale a 28.884. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 81.654, con un incremento di 1.740. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.926 in Lombardia, 15.638 in Piemonte, 9.045 in Emilia-Romagna, 7.299 in Veneto, 5.328 in Toscana, 3.551 in Liguria, 4.385 nel Lazio, 3.198 nelle Marche, 2.726 in Campania, 1.247 nella Provincia autonoma di Trento, 2.955 in Puglia, 2.203 in Sicilia, 1.087 in Friuli Venezia Giulia, 1.868 in Abruzzo, 665 nella Provincia autonoma di Bolzano, 183 in Umbria, 689 in Sardegna, 109 in Valle d’Aosta, 702 in Calabria, 194 in Basilicata e 181 in Molise.

Quella che segue, invece, è la situazione a livello lombardo. I casi positivi sono: 77.528 (+526), i decessi 14.231 (+42), i ricoverati in terapia intensiva 532 (-13), quelli non in terapia intensiva 6.609 (+80) e su un fronte di 7.155 tamponi effettuati in più per un totale di 410.857. Infine, i dimessi sono 52.773 (+417). Ecco anche i casi per provincia:

Bergamo: 11.453 (+59)

Brescia: 13.028 (+29)

Como: 3.313 (+20)

Cremona: 6.106 (+18)

Lecco: 2.344 (+54)

Lodi: 3.047 (+30)

Monza e Brianza: 4.823 (+78)

Milano: 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano città

Mantova: 3.199 (+5)

Pavia: 4.490 (+34)

Sondrio: 1.181 (=)

Varese: 2.783 (+68)

e altri 1.693 in corso di verifica.

Per quanto riguarda i dati in provincia di Brescia, nella giornata di ieri, domenica 3 maggio, si segnalavano per fortuna “solo” due deceduti (uno in città e l’altro a Lumezzane) per una situazione nettamente migliorata e tornata, da questo punto di vista, ai numeri della prima fase di emergenza, agli ultimi giorni di febbraio. Guardando, invece, ai nuovi casi positivi, la Regione Lombardia ne registra 29 nel bresciano, mentre l’Ats di Brescia ne segnala 40, compresi 4 nelle case di riposo.

Sono così oltre 13 mila i bresciani che hanno contratto il coronavirus, mentre i deceduti sono saliti a 2.480. Tuttavia, come ogni fine settimana, non sono arrivati i numeri dell’Ats della Montagna riferiti alla Valcamonica e dove il totale di deceduti al momento è di 177. Ieri rispetto a sabato si sono poi segnalati anche 104 guariti in più. E il totale su questo fronte al momento è di 6.119. 1.417, invece, sono le persone che restano in isolamento obbligatorio e 4.440 quelle ancora malate.