Coronavirus, fabbriche sono più sicure dei centri commerciali

(red.) Sul fronte dell’emergenza sanitaria in corso da coronavirus e in vista delle misure che saranno messe in campo nella fase 2 a partire probabilmente dal prossimo 4 maggio, lavorare nelle attività manifatturiere è più sicuro che fare la spesa al centro commerciale. Lo dicono alcune tabelle, riportate da Bresciaoggi, che indicano le classi di rischio sul fronte dell’aggregazione e quindi per rinviare l’apertura di quelle che possono garantire meno sicurezza.

Quindi, nelle fabbriche e nei settori dell’agricoltura, fornitura di energia e acqua, grazie alle protezioni individuali e alla distanza minima di sicurezza garantita si potrebbe riprendere la produzione. Più a rischio, invece, il commercio e in particolare i centri commerciali dove il livello di aggregazione è molto alto. Rischi si presentano anche per le attività artistiche, sportive e di intrattenimento, con biblioteche e musei che sarebbero meno a rischio, ma comunque alto.

Stessa situazione per i trasporti, tour operator, istruzione, sanità e il sociale. E la task force al lavoro sta valutando anche il trasporto aereo e l’assistenza sociale e sanitaria, la pubblica amministrazione, l’assistenza sociale residenziale e i servizi alla persona. La sensazione è che la fase 2 possa ripartire proprio dalle attività produttive, mentre altri settori come bar e ristorazione dovrebbero rimanere ancora chiusi.