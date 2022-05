Corte Franca, rogo alla ex Vela di Timoline

Corte Franca. Un vasto incendio, di sospetta origine dolosa, è divampato nella serata di lunedì all’ex Vela di Timoline a Corte Franca, nel bresciano.

L’incendio ha distrutto 500 metri quadrati di capannone, magazzino e una parte adibita a uffici.

Il fumo e le fiamme erano visibili anche a grande distanza. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Sale Marasino, Palazzolo sull’Oglio e Brescia che hanno lavorato circa tre ore per avere la meglio sul rogo e per la messa in sicurezza dell’area dismessa. Presenti anche i carabinieri di Capriolo. Non si registrano feriti.

Ad andare distrutti parte del mobilio e dell’archivio contabile dell’azienda di laterizi che, il mese scorso, è stata acquisita da una società milanese per 9,4 milioni di euro.