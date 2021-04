Fiamme in un edificio di Lumezzane Sant’Apollonio

(red.) Sono tre le squadre di Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia che, con il supporto di un’autoscala e un’autobotte, poco prima delle 19 del pomeriggio di questa domenica sono intervenute a Lumezzane Sant’Apollonio in via Monte San Michele per l’incendio di un’abitazione. Non si conoscono le cause del rogo che, stando alle informazioni disponibili, non ha provocato feriti. I residenti sono stati evacuati dall’edificio.