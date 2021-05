Mura, anziano cade a terra: soccorso in codice rosso verso Bergamo

(red.) Questa mattina, lunedì 10 maggio, un uomo di 86 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto in via Petri a Mura, in Valsabbia, nel bresciano. E’ successo intorno alle 8,30 nella zona dove sono presenti alcune abitazioni e giardini privati. Non è chiaro cosa abbia provocato la caduta dell’anziano, ma chi ha notato l’uomo a terra e dolorante ha subito allertato i soccorsi al 112. Sul posto si sono mosse l’automedica, un’ambulanza da Vestone e anche l’elicottero proveniente da Brescia. L’anziano è stato imbarcato a bordo del velivolo in codice rosso verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.