Sabato a Cemmo, “Viaggio attraverso archeologia, fonti documentarie e architetture”

(red.) Nel corso delle fasi di studio preparatorio alle Giornate FAI di Primavera che si sono tenute a Capo di Ponte, Cemmo e Pescarzo lo scorso fine settimana, sono emerse interessanti novità riguardo l’antico borgo di Cemmo che, peraltro, nel corso delle “Giornate” ha riscosso un grandissimo successo di pubblico. Al fine di rappresentare un ulteriore contributo alla conoscenza dell’antico borgo, nonché per condividere i risultati emersi nel corso delle recenti ricerche, sabato 2 aprile 2022 alle ore 17.30 si terrà l’incontro di studio Viaggio attraverso archeologia, fonti documentarie e architetture presso l’Auditorium “Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica CFP Padre Marcolini, via Cocchetti, 5 – Cemmo – Bs, promosso dal Gruppo FAI Valle Camonica, con il patrocinio del comune di Capo di Ponte, del CFP Padre Marcolini, dell’Istituto Suore Dorotee di Cemmo e dell’Associazione Ad Metalla.

Interverranno:

Serena Solano, funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP per le province di Brescia e Bergamo che illustrerà le origini romane di Cemmo sulla base dei numerosi rinvenimenti effettuati nel corso di campagne di scavo;

Alberto Bianchi che partendo dalla cartografia catastale ottocentesca, ricostruirà a ritroso l’articolazione dell’abitato fino al XIII sec., in stretta correlazione con le proprietà dei singoli nuclei familiari;

Marco Mottinelli che illustrerà lo sviluppo e la trasformazione del borgo, tra basso medioevo ed età moderna, sulla base delle evidenze architettoniche;

Gian Claudio Sgabussi che ricomporrà le vicende e le tappe fondamentali della vita della comunità di Cemmo con particolare attenzione alle dinamiche sociali ed economiche d’epoca moderna.

L’incontro sarà coordinato da Andrea Breda, già funzionario della Soprintendenza ABAP.