Artogne, ladro di appartamenti dovrà scontare 8 anni e nove mesi

(red.) I carabinieri della stazione di Artogne (compagnia di Breno) hanno rintracciato un pregiudicato 43enne, originario di Breno, su cui pendeva un mandato di cattura emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Brescia. L’uomo ha alle spalle numerose condanne per reati contro il patrimonio e deve scontare una pena definitiva di otto anni e nove mesi di reclusione.

La gamma dei reati per i quali ha cumulato una serie di condanne è ampia: si va dalla ricettazione, alla truffa anche se la principale attività alla quale il 43enne si è dedicato è quella dei furti nelle abitazioni. L’ultima volta era stato arrestato nel 2016 mentre, insieme con un complice, cercava di svaligiare una casa di Pisogne. Negli ultimi mesi si era trasferito da Breno ad Artogne, dove i carabinieri lo hanno rintracciato ed arrestato per consegnarlo al carcere a Brescia.