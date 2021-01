Ponte di Legno, rischiano di finire in un dirupo. Due scialpinisti soccorsi

(red.) Nella tarda mattina di ieri, domenica 10 gennaio, pochi minuti prima delle 12,30 si è reso necessario un intervento di soccorso in quota per due scialpinisti bresciani 50enni rimasti bloccati a Ponte di Legno, in Valcamonica. Erano saliti in quota per un’escursione, ma nel momento di tornare indietro avevano smarrito l’orientamento percorrendo un sentiero innevato che li ha quasi fatti finire in un dirupo nei pressi del rifugio Nigritella a 2 mila metri di altezza.

Rimasti bloccati in quella posizione e impossibilitati a tornare indietro, hanno attivato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco attraverso un elicottero, insieme al Soccorso alpino che li ha individuati. I due scialpinisti, in preda al freddo ma in buone condizioni, sono stati poi riportati a valle.