Maltempo e metri di neve, chiuso il transito al passo del Tonale

(red.) Mentre il maltempo – a quote più basse c’è la pioggia – continua a flagellare anche la provincia di Brescia, con lo stato di allerta massima per i fiumi ingrossati, in quota preoccupano le abbondanti nevicate. E una delle situazioni che stanno mettendo più a disagio arriva dal passo del Tonale, al confine tra il Trentino e il bresciano. Tanto che dopo una serie di apri e chiudi, dalla tarda serata di ieri il transito al passo è stato interdetto per ora in modo definitivo.

Lungo le strade ci sono muri di neve alti più di due metri, con tanto di rischio slavine a causa delle abbondanti precipitazioni e della neve che non si è ancora consolidata. In questo senso c’è chi sta praticando scialpinismo, ma dal Soccorso alpino invitano in questo momento a non svolgere alcuna escursione visti i pericoli.