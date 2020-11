Premio al Comune più virtuoso d’Italia, Malegno l’unico in gara

(red.) Comuni virtuosi, non tanto dal punto di vista del funzionamento della pubblica amministrazione, ma puntando sull’ambiente e le comunità locali. Si parla di enti tra i quali un’associazione nazionale organizza un premio con cui riconoscere proprio il lavoro e l’attività con cui raggiungere determinati obiettivi. E tra i cento nomi di sindaci italiani si è arrivati a un elenco di undici tra i quali domenica prossima 15 novembre emergeranno i primi tre e quindi anche il vincitore.

In gara come sindaco tra i paesi più virtuosi c’è anche Paolo Erba di Malegno, l’unico paese bresciano in competizione. Ne dà notizia il Giornale di Brescia sottolineando la possibilità di votare il primo cittadino attraverso il sito internet dell’associazione. Paolo Erba, 42 anni, guida l’amministrazione camuna dal 2014. Ed è in gara con i colleghi sindaci di Inveruno, Lauriano, Monte San Pietro, San Lazzaro di Savena, Cuccaro Vetere, Ostana, Troina, Roseto Capo Spulico, Carrè e Biccari.

Per arrivare a questo livello, il paese camuno sta lavorando in alcune direzioni strategiche. Per esempio, si sta costruendo una nuova ala della biblioteca rivolta all’educazione, si sta concludendo la sistemazione dal punto di vista energetico delle scuole medie e a partire dal 2021 si punterà anche sulla ristrutturazione del Centro di comunità.