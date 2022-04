Escursionista soccorsa sopra Zone

Zone. Le squadre del Soccorso alpino, Stazione di Breno della V Delegazione bresciana, sono state impegnate nel pomeriggio di lunedì 25 aprile per soccorrere una escursionista che si era fatta male a una caviglia. Con altre due persone, si trovava lungo il sentiero n. 229, in località Ruc, a 735 metri di quota ma si è infortunata e ha riportato la sospetta frattura di una caviglia. Allora ha chiesto aiuto.

La chiamata è giunta poco prima delle 15.30. La centrale ha allertato il Cnsas, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Le squadre – cinque i tecnici del Cnsas impegnati – sono salite e hanno raggiunto la donna; dopo averla valutata sotto l’aspetto sanitario, i tecnici l’hanno immobilizzata e trasportata con la barella portantina fino all’ambulanza, che infine l’ha trasferita in ospedale.