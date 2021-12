Sabato a Provaglio d’Iseo un premio per 41 studenti meritevoli

(red.) Uno degli appuntamenti più graditi e attesi dell’anno a Provaglio d’Iseo è la consegna delle borse di studio e dei premi di laurea. Si tratta di un riconoscimento al merito a favore di coloro che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno conseguito con il massimo dei voti la licenza di scuola secondaria di primo grado, hanno ottenuto votazioni superiori ad 8/10 alla scuola secondaria di secondo grado e a favore dei laureati con una votazione superiore a 90/100 o 100/110.

Per l’occasione sono stati stanziati a Bilancio 11.000 euro diventati 6 borse di studio per gli studenti e alle studentesse che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado, 20 per chi ha frequentato e terminato la scuola secondaria di secondo grado e 15 premi di laurea per i nuovi dottori. L’amministrazione comunale che sostiene il merito di quanti si impegnano negli studi, rappresentata dal sindaco Vincenzo Simonini e dall’assessore all’Istruzione Francesca Babaglioni, sabato 19 dicembre alle 16.00 consegnerà una pergamena a studentesse e studenti meritevoli nel Cinema Teatro Pax di Provaglio.

“Nei prossimi giorni verranno assegnate le borse di studio per il merito scolastico”, afferma l’assessore Babaglioni. “Sono felice che quest’anno il riconoscimento possa avvenire durante un evento pubblico molto seguito quale il concerto di Natale dei Musicanti di Provaglio d’Iseo. Mi complimento con tutte le ragazze e ragazzi che si sono distinti nello studio nonostante i sacrifici imposti dal Covid-19. Auguro loro un futuro brillante e li invito a ricordare che l’impegno e il sacrificio premiano sempre.”

“L’amministrazione comunale ci teneva molto ad incontrare di persona queste ragazze e ragazzi, fiori all’occhiello del nostro paese- aggiunge il Sindaco Vincenzo Simonini – È sempre un momento molto bello e sentito e per noi Amministratori, un’occasione per sostenere ed incoraggiare i nostri giovani con questa azione prevista dal Piano di diritto allo studio. Viste le numerose richieste pervenute, prometto fin da ora che faremo del nostro meglio per incrementare il fondo per il prossimo anno scolastico”.

Il concerto del corpo bandistico de I musicanti di Provaglio d’Iseo diretti dal Maestro Sam Fiora, si svolgerà in due parti: nella prima si esibiranno i legni (sassofono, oboe, flauto traverso, clarinetto, ottavino) e nella seconda gli ottini (tromba, trombone, tuba, corno francese). Nonostante le norme anti Covid-19 non abbiano infatti consentito ai componenti della storica Banda del paese di provare tutti insieme, la proposta musicale sarà come sempre all’altezza delle aspettative di tutti coloro che sono impazienti di applaudire questa nuova forma di concerto.

L’evento si terrà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. Obbligatorio il possesso del green pass.