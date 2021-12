Capriolo, grave una donna investita da un’auto

(red.) Una donna di 60 anni residente a Capriolo è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia dopo essere stata investita da una Bmw sulla ex statale 469, la strada che collega Capriolo a Paratico.

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì e la donna stava attraversando la strada davanti al supermercato quando, per cause in corso d’accertamento, è stata travolta dall’auto. Subito sono stati chiamati i soccorsi che hanno rianimato la vittima, e poi l’hanno caricata su un elicottero che l’ha trasportata d’urgenza al pronto soccorso del nosocomio cittadino.