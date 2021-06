Pisogne, scontro tra due auto in via Provinciale: tre feriti

(red.) Nel primo pomeriggio di questo sabato, intorno alle 15,20, un grave incidente stradale si è verificato a Pisogne in via Provinciale. Sono state coinvolte due automobili, una delle quali si è ribaltata. Tre le persone trasportate in ospedale. Sul posto, insieme con i Vigili del fuoco, due ambulanze e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi.