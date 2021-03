Adro, il deposito della Provincia è una discarica: scatta il sequestro

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 18 marzo, il Nucleo Reati ambientali della procura di Brescia ha posto sotto sequestro il deposito della Provincia ad Adro, lungo la strada di cui è titolare proprio il Broletto. Il provvedimento si è reso necessario nel momento in cui le segnalazioni dei cittadini si moltiplicavano per il continuo addensarsi di materiali.

In effetti, un sopralluogo all’interno dell’area in cui la Provincia conserva sabbia e sale per le strade ha portato a verificare come fosse diventata in realtà una discarica. Infatti, c’erano residui e scarti di lavori stradali, asfalti, cartelli, pneumatici, scarti edili e anche lastre in fibrocemento.

Contestualmente ai sigilli scattati ieri, la procura ha anche aperto un’indagine per capire eventuali responsabilità della Provincia in quanto titolare del sito e per capire anche una possibile omessa vigilanza sullo stesso deposito.