Castel Goffredo (Mn), bimba nasce prima di arrivare a Desenzano

(red.) Portata la prima volta in ospedale dopo il manifestarsi dei primi dolori, era stata dimessa e tornata a casa. E al secondo viaggio sempre verso Desenzano del Garda, nel bresciano, la bimba è nata prima ancora che la madre salisse in auto. Il parto in strada è avvenuto all’alba nelle ore precedenti a giovedì 18 marzo a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. E ora i giovani genitori bengalesi possono godersi la loro secondogenita Sayma.

Di questo originale parto dà notizia Bresciaoggi segnalando come la madre, di 24 anni, già nella notte aveva avvertito i primi disturbi. Portata all’ospedale di Desenzano, era però stata dimessa perché ancora non aveva le doglie. Ma poche ore dopo i fastidi sono di nuovo tornati e stavolta alla donna si sono rotte le acque prima ancora di iniziare il viaggio verso Desenzano. Sul posto è giunta un’ambulanza che ha condotto la madre e la piccola all’ospedale di Desenzano e dove stanno bene.