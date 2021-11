Movida, controlli dei carabinieri nella Bassa: multati bar di Ghedi e Leno

(red.) I militari della Compagnia Carabinieri di Verolanuova durante coordinato controllo Movida-Giovanile e rispetto alla normativa di contrasto alla diffusione del COVID-19, in concomitanza con le festività dal 30 Ottobre al 01 Novembre, hanno sanzionato per 1.800 euro il titolare di un Bar in Ghedi per violazioni al DPCM 02 Marzo 2021 “Normativa Contrasto Covid-19”, nonché per violazione alla Legge 125/2011 “somministrazione di alcool a minorenni”. Multato per 400 euro anche il titolare di un Bar in Leno per violazioni al DPCM 02 Marzo 2021 “Normativa Contrasto Covid 19”. Ad entrambi i locali sono stati posti i sigilli di chiusura per giorni 5 in attesa di ulteriori provvedimenti della Prefettura di Brescia.