Ghedi: ubriaco si allontana dopo l’incidente

(red.) Dopo un incidente, non grave, era sceso dall’auto allontanandosi a piedi, ferito e barcollante. Gli agenti della locale hanno poi rintracciato l’automobilista nei pressi del cimitero di Ghedi (Brescia), con il volto insanguinato ed in stato di evidente alterazione alcolica.

L’episodio è accaduto giovedì nella Bassa bresciana, nei pressi del supermercato Lidl: due auto, a bordo delle quali viaggiavano un uomo e una donna, sono entrate in collisione.

Dopo l’urto un 64enne, che aveva appena lasciato il bar con cui si era intrattenuto con alcuni amici, ha abbandonato la vettura in mezzo alla strada allontanandosi a piedi, malfermo sulle gambe. La donna che era alla guida dell’altro mezzo ha allertato la polizia locale che ha raggiunto l’anziano nei pressi del camposanto, dove si era fermato, sdraiandosi a terra.

Dalle verifiche successive è emerso che l’uomo aveva nel sangue un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite. La sua auto è stata posta sotto sequestro e per l’automobilista ubriaco ora scatteranno le conseguenze previste dalla legge.