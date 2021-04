Montichiari, ladri di notte all’ex caserma Serini: via con computer

(red.) In una notte precedente a lunedì 19 aprile l’ex caserma Serini di Montichiari, nella bassa bresciana, è finita di nuovo nel mirino di una serie di ladri che hanno sfruttato il luogo abbandonato per inserirsi e portare via della merce. Dell’ennesimo episodio dà notizia Bresciaoggi. I malviventi sarebbero entrati da un ingresso laterale raggiungendo poi il deposito dove sono presenti diversi dispositivi informatici.

I ladri hanno così portato via computer e altro materiale, usato un tempo dai militari, con l’intento probabile di rivenderlo sul mercato. L’ex caserma Serini doveva diventare un centro di accoglienza per i migranti e invece ora è abbandonata a sé stessa.