Calcinato, chiude l’addetta nel bagno e rapina l’ufficio postale

(red.) Nelle ore precedenti a venerdì 6 novembre, nel primo pomeriggio, l’ufficio postale di via Schiannini a Ponte San Marco di Calcinato, nella bassa bresciana, è finito nel mirino di un bandito solitario. E’ successo pochi minuti prima delle 14 quando il malvivente, con il volto coperto da cappuccio e mascherina e armato di taglierino, ha atteso all’esterno che la direttrice dell’ufficio provvedesse alla chiusura. Subito dopo l’ha colta alle spalle puntandole l’arma al collo e chiudendo la donna nel bagno dell’ufficio.

Poi ha raggiunto le casse portando via quanto poteva – si parla di un bottino di circa 7 mila euro – poi si è dato alla fuga. Nel frattempo la direttrice 45enne si è anche ferita nel momento in cui ha tentato di liberarsi colpendo con un calcio una porta-finestra. E’ stata lei stessa ad attivare i soccorsi e le forze dell’ordine facendo giungere i carabinieri della compagnia di Desenzano e anche un’ambulanza.

La donna è stata infatti condotta all’ospedale di Montichiari per essere medicata. I militari stanno anche analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per risalire all’identità del malvivente. Intanto ieri all’esterno dell’ufficio postale era eloquente il cartello apposto sulla saracinesca con la scritta “Chiuso per rapina”.