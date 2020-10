Montichiari, GdF sequestra slot machine irregolare in un circolo

(red.) Nei giorni precedenti a venerdì 16 ottobre le Fiamme Gialle della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda hanno raggiunto un circolo privato di viale Europa a Montichiari, nella bassa bresciana, a causa della presenza di una slot machine irregolare.

Dopo un’indagine e varie segnalazioni, gli operatori hanno scoperto che c’era un macchinario per il gioco d’azzardo, attivo anche online, ma non collegato ai Monopoli di Stato come invece prevede la legge. Per questo motivo la slot è stata sequestrata e il titolare del circolo è stato sanzionato.