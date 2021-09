Evento ‘Oltre il Fossile’, Evi (Europa Verde): “Pacchetto FIT FOR55 insufficiente”

(red.) “Felice di intervenire domani all’evento Oltre il fossile, organizzato da Asvis, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. In vista della COP 26, l’attesa conferenza sul clima, e degli sconfortanti dati emersi proprio dal rapporto ASVIS pubblicato in questi giorni, è quanto mai necessario accendere i riflettori sulle politiche messe in campo per contrastare la crisi climatica, evidenziandone limiti e criticità” – dichiara Eleonora Evi, eurodeputata e co-portavoce nazionale di Europa verde.

“Mi riferisco in particolare al pacchetto FIT FOR55, di recente presentato, le cui misure, pur andando nella giusta direzione nella finalità del taglio di emissioni, prevedono tempi troppo lunghi di attuazione. Attendere il 2030 per attuare misure di contrasto è una follia, la crisi climatica è qui ed ora, come possiamo tristemente verificare tutti i giorni. Il titolo dell’evento non deve solo essere un auspicio, ma un orizzonte verso il quale tendere con misure concrete. Eliminare l’uso delle fonti fossili e puntare sulle rinnovabili è fondamentale, ma non basta. Perché insieme ai combustibili sono le industrie zootecniche e della pesca le cause principali del riscaldamento globale, della perdita di biodiversità, della deforestazione su larga scala, dell’estinzione di massa delle specie, dell’impoverimento dell’acqua e del degrado del suolo. Ecco perché è necessario modificare il nostro sistema alimentare, fortemente basato sugli allevamenti intensivi, e ridurre drasticamente il consumo di carne e latticini, per favorire la transizione verso un sistema alimentare a base vegetale, sano e sostenibile. Le soluzioni esistono e devono pertanto essere messe in pratica, in primis eliminando dichiarazioni di scetticismo se non addirittura di terrorismo psicologico che disorientano l’opinione pubblica e rafforzano un inaccettabile immobilismo” – conclude Evi.