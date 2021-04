Desenzano, “accanto al polo multifunzionale anche un bosco urbano”

(red.) “Accogliamo con soddisfazione la notizia che a Desenzano sorgerà, grazie ad un accordo sottoscritto da Asst e Fondazione Renato e Damiana ONLUS, un nuovo centro socio sanitario”, spiega in una nota Desenzano In Azione. Il polo multifunzionale sorgerà in via Mezzocolle su un terreno di proprietà dell’Azienda ospedaliera. “Un centro necessario per il nostro territorio, di riferimento per le eccellenze e le tematiche che tratterà. Grazie all’impegno dei privati ed in particolare alla Presidente della Fondazione Lida Venturini, Desenzano potrà dotarsi di un centro d’eccellenza”.

“Come Desenzano in Azione vogliamo quindi segnalare come si presenti l’opportunità di discutere con la proprietà dell’area di destinare la parte non edificata a verde pubblico piantumandovi il promesso bosco intitolato ai morti per il covid, come deciso nell’ultimo Consiglio Comunale, preservando il verde di Desenzano. Avremmo un centro dei servizi sanitari immerso nella natura e polmone della Città”.