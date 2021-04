Didonè (Cisl): incredibile ma vero, il portale di Poste Italiane funziona

(red.) “Stamattina amici e conoscenti hanno provato il portale di Poste Italiane: funziona velocemente e puoi scegliere data luogo e orario. Incredibile, ma vero…. Provo una grande rabbia, indignazione e frustrazione per disastri precedenti di qualche incapace super pagato in questa regione”. Emilio Didonè, segretario generale di FNP CISL Lombardia, nel felicitarsi per un risultato finalmente positivo nella campagna vaccinale, non riesce a dimenticare quanto accaduto negli ultime sei mesi, dove “un’amministrazione regionale allo sbando ha gestito in maniera improvvisata e confusionaria prima la campagna vaccinale per l’influenza, poi quella rivolta al Covid. Qualcuno ne risponderà o dovremo scordarcene? Qualcuno pagherà per 22 milioni di euro buttati con il portale Aria? Quante vite sono costate gli errori a catena?”.

“Il generale Figliuolo – conclude il leader dei pensionati lombardi – ha visitato subito Calabria, Lombardia e Sicilia. Non è un caso sono le 3 messe peggio sui vaccini. Di solito, infatti, se vuoi migliorare si parte dal peggio”.