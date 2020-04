Borghetti (Pd): “Rsa, le responsabilità di Gallera e Fontana”

(red.) “Fontana ha detto che sulle RSA “c’è una responsabilità delle ATS” (in quanto deputate alla vigilanza), Gallera oggi ha detto che “altre Regioni hanno adottato la stessa strategia”, con riferimento entrambi all’invio di pazienti Covid positivi nelle RSA lombarde ai sensi della loro Delibera del 8 marzo. Entrambi sfuggono però da una responsabilità che è solo loro, e che nessuno ricorda: quella Delibera non stabilisce cosa si intenda per “padiglioni separati”, e la definizione degli standard strutturali e gestionali è squisita competenza della Regione!

In base a quali criteri (non definiti) avrebbero potuto le ATS lombarde fare la vigilanza sulle RSA per valutare se i padiglioni fossero “separati”? Bastava una porta? Servivano ingressi e percorsi distinti dagli altri reparti? Quali procedure doveva seguire il personale, non solo per i servizi sanitari, ma anche per quelli alberghieri? Tutto ciò non è specificato nella Delibera del 8 marzo, diversamente da quanto stabilito invece chiaramente dalla Regione Lazio, ad esempio. Dunque non scarichino da Palazzo Lombardia su ATS e RSA responsabilità che sono solo della Regione”.

Lo dichiara il vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti in un suo post Facebook.