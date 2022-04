Giori e Ferraboli (Lega): “Al San Filippo inaugurati gli uffici di un assessorato che non c’è”

Brescia. “Il sindaco Del Bono ha inaugurato gli uffici di un assessorato che non c’è”, scrivono in una nota Davide Giori e Alberto Ferraboli, consigliere comunale e responsabile Sport della Lega di Brescia in occasione dell’inaugurazione dei nuovi uffici comunali al centro sportivo San Filippo. “Lo sport in questi anni è stato trattato da materia di serie B: da anni è senza assessorato e ci si ricorda di questa materia solo in occasione di eventi e per la consegna di targhe e coppe. Servono una struttura amministrativa, un assessorato, quindi un riferimento politico realmente operativo, e personale dedicato, un Comune che torni a pianificare e dare indirizzi senza delegare tutto al San Filippo, oggi vero dominus della politica sportiva cittadina”.

“Le associazioni e le società sportive sono trascurate, lo sport di quartiere è senza riferimento politico e vittima di una scarsa programmazione, dato che a Brescia manca impiantistica sportiva di livello, salvo poche eccezioni, in grado di ospitare per esempio grandi manifestazioni internazionali, dalle quali siamo, come città, perennemente esclusi. Diversi quartieri sono senza strutture sportive e quelle che ci sono nelle maggioranza dei casi sono oberate di richieste. Questa è la fotografia reale della programmazione e delle strutture sportive cittadine. Basta guardare le condizioni strutturali del centro San Filippo per rendersene conto, una struttura fondamentale che necessiterebbe di una completa riqualificazione sempre rimandata. Quello che conta per il sindaco però è un ufficio tirato a nuovo per fare la conferenza stampa quotidiana” concludono gli esponenti del Carroccio.