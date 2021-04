Comune di Brescia, bilancio 2020 con un avanzo di 6,5 milioni

(red.) Avanzo di 6,5 milioni con entrate correnti 2020 a quota 321,9 milioni (più 3%), in aumento di 9,4 milioni rispetto al 2019 soprattutto grazie ai 4,3 milioni in più portati dai dividendi delle controllate: 60,7 milioni di A2A, 1,1 di Centrale del Latte e 0,4 di CentroPadane. Spese correnti a quota 281,1 milioni al netto degli 11,7 milioni di contributi all’Agenzia del Trasporto pubblico locale. Questi in estrema sintesi i dati del rendiconto 2020 presentato dal comune di Brescia.

Sono ammontati a 30,4 milioni gli investimenti (edilizia scolastica, riqualificazione ambientale, viabilità, politiche giovanili) come nel 2019. Inoltre le spese correnti: 55,7 milioni per politiche sociali e famiglie, 49,6 per i trasporti pubblici, 41,9 per la tutela del territorio, 36,7 per istruzione e diritto allo studio, 20,8 per viabilità, 18,5 per ordine pubblico e sicurezza, 11,4 per cultura e turismo.

Da aprile a dicembre sono arrivati per il Covid al comune di Brescia trasferimenti straordinari per 45,7 milioni, così suddivisi: dallo Stato 40,9 milioni, dalla Regione 2,3 milioni e dai privati per 2,5 (i fondi di SostieniBrescia).

La Loggia ne ha spesi 18,6 per sostegni a cittadini e associazioni, sconti Tari ed esenzioni Cosap a commercianti e artigiani, trasporti pubblici. 27 milioni hanno coperto le minori entrate per la pandemia, come i mancati recuperi di Imu, Tari e Tasi (passati da 8,6 a 5,7 milioni) e la riduzione delle infrazioni al Codice della strada per il blocco della mobilità.