Paolo Fresu e Omar Sosa in concerto in nome della solidarietà

Brescia. Non solo una forma d’arte, cartina tornasole della cultura di un popolo. Il teatro, forse prima di tutto, è una forma di espressione del sé, dell’unicità e anche dell’inclusione. E così il palco della scuola teatro altro non è che uno spazio sicuro per permettere ai ragazzi con disabilità di mettersi in gioco, di prendere maggiore confidenza con il proprio corpo e, soprattutto, con il proprio carattere, i propri limiti e le proprie capacità.

Questo è il sogno nel cassetto del Rotary Club Brescia Sud Est Montichiari e Rotary Club Brescia Manerbio, che – come le altre realtà rotariane del territorio – hanno sempre risposto “presente!”, impegnandosi in azioni di sostegno ad enti ed associazioni che si dedicano all’accompagnamento professionale delle persone con disabilità. La nuova iniziativa in calendario è il concerto del duo composto Paolo Fresu e Omar Sosa, che si terrà venerdì 13 maggio 2022 e che è stato organizzato per raccogliere i fondi per finanziare la costituzione di una Scuola Teatro inclusiva a Brescia e la formazione del personale che, inizialmente, sarà promossa dalla Compagnia teatrale Mayor Von Frinzius di Livorno. Dopo il successo riscosso con lo spettacolo “Gabbia di Mayor”, la realtà di fama nazionale formata da 80 attori (molti dei quali con disabilità psicofisica), sarà il braccio operativo dei Rotary Club Sud Est Montichiari e Brescia Manerbio.

Non solo: partner nella realizzazione del progetto sarà coinvolta anche FOBAP Onlus (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) – la fondazione nata per volontà delle famiglie di Anffas Brescia Onlus – che con oltre quindici servizi attivi tra Brescia e provincia contribuisce allo sviluppo di qualificati processi di inclusione sociale per le persone con disabilità. Un’azione che raggiunge ogni anno cinquecento beneficiari.

Il concerto benefico di Paolo Fresu e Omar Sosa si terrà venerdì 13 maggio, alle 21, presso il Teatro Dis_Play Brixia Forum di Via Caprera 5 a Brescia. Trombettista sardo di fama internazionale, vincitore di numerosi premi, docente e direttore di diverse istituzioni italiane e internazionali, il sound di Paolo Fresu è fra i più caratteristici della scena jazz contemporanea: la sinergia musicale con il pianista e compositore cubano Omar Sosa, artista visionario che spazia dal jazz alla world music, dall’elettronica alle note afro-cubane, porterà sul palco bresciano non solo le radici della musica dei due artisti, ma soprattutto una melodia empatica, umana, che ben si sposa con le finalità del concerto.

I biglietti sono in vendita su www.ticketone.it e www.vivaticket.it al prezzo di 50 euro per la poltronissima e 35 per il settore non numerato.

Per i due Rotary Club la parola d’ordine è “inclusione”. “Vogliamo che il Rotary sia sempre di più un luogo dove si celebri la diversità, che per noi rappresenta una risorsa e l’espressione dell’unicità di ciascun individuo” – è il commento del presidente del Rotary Club Brescia Manerbio, Luigi Valter Davini – “Lo spettacolo teatrale dell’anno passato ha permesso di raccogliere ben 10mila euro, poi distribuite a tre associazioni di promozione sociale per sostenere le loro attività. Allora la risposta dei soci alla chiamata della solidarietà era stata un successo che siamo determinati a replicare anche con questo progetto”.

“Solidarietà, rispetto, inclusione e celebrazione della diversità sono i pilastri del nostro Club, nero su bianco nel codice deontologico che guida le nostre azioni” – è la riflessione di Massimiliano Sotgiu, Presidente del Rotary Club Brescia Sud Est Montichiari – “La scuola teatro per disabilità è un progetto ambizioso che permetterà di dare uno spazio dove i ragazzi possano imparare a conoscersi guadagnando fiducia, creando nuovi legami e relazioni”.

“Siamo davvero contenti di poter collaborare con i due Rotary Club nella realizzazione di un progetto di grande respiro, che mette al centro la persona, ma anche le comunità” – il commento di Giorgio Grazioli, Presidente Fobap-Anffas – “Ogni giorno ci spendiamo per avviare e valorizzare nuovi processi di inclusione sociale per le persone con disabilità e questa iniziativa rappresenta una marcia in più per l’azione futura”.