Tre remix per l’estate della dj producer bresciana Paola Peroni

(red.) Sono appena usciti sulla sua label Intercool Digital ben tre remix di “Don’t You know!”, il nuovo singolo della dj producer Paola Peroni. Il brano, un mix perfetto di ritmo e melodia, sembra pensato per vivere in allegria l’estate 2020.

La melodia è una delle caratteristiche che identificano il sound di Paola Peroni, un percorso in continua evoluzione iniziato negli anni ’90 con produzioni di successo nate da tanti diversi progetti come Bacon Popper, Space Master, House Traffic, Cappella, 49ers, DJ Groovy e Miss Groovy.

Nel corso della sua carriera, Paola Peroni ha messo in fila collaborazioni con produttori internazionali come l’Officina Emotiva con Gigi D’Agostino, Dr. Kucho e TJR su Spinning Records, Black Machine e molte altre. “Creo canzoni che nascono dal cuore, che trasmettono le mie emozioni, l’energia che solo la musica può trasferire da chi produce a chi ascolta e viceversa”, racconta Paola Peroni. “La versione originale di ‘Don’t You Know’ è nata qualche mese fa. Ho poi cercato di produrre remix d’eccellenza ‘Made in Italy’ e non solo, coinvolgendo remixer dal sound molto diverso tra loro”.

Ecco quindi i remix: EPM Motorsport Rmx; Gianni Bini ’70 Reborn Rmx, dalle sonorità Funky House ed il Dionigi Nu Disco Rmx. Le tre nuove versioni regalano nuove atmosfere ad un brano decisamente spensierato. I nuovi remix, disponibili ad esempio su Beatport, il sito musicale più amato dai dj e su Spotify, il portale di streaming musicale più utilizzato al mondo.