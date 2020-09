Lunedì sera al MoCa la ricerca musicale di Ohlana

Lunedì 21 settembre alle 21, nel cortile di Mo.Ca – Centro per le nuove culture in via Moretto 78, è in programma un appuntamento di “Mo.Ca. Suona sotto le stelle”, la rassegna musicale inserita nel palinsesto di “Brescia d’estate – emozioni dal vivo”, organizzato dal Comune di Brescia per l’estate in città.

Sul palco, O H L A N A (Luca Barbieri, chitarra, Gabriele Guerreschi, contrabbasso, e Michele Zuccarelli Gennasi, batteria).



La convivenza tra improvvisazione radicale e composizioni inedite è la caratteristica fondamentale di questo recentissimo trio. Sin da subito l’idea è quella di focalizzare l’attenzione su soluzioni differenti rispetto al tipico combo scelto; partendo da esperienze musicali diverse con l’obiettivo di condurre l’ascoltare in un viaggio sonoro tramite l’ascolto. La musica è caratterizzata da una forte impronta melodica che trova vita all’interno di un ambiente sonoro aperto, libero, spesso senza tempo; ma parallelamente ritmico, ossessivo, meccanico. La ricerca timbrica, i momenti di distensione, di libertà espressiva e le continue transizioni dove caos e ordine cercano il loro spazio sono gli elementi che meglio definiscono la ricerca musicale intrapresa.

Gabriele Guerreschi, Da più di vent’anni la varietà di ascolti musicali (dal punk fino all’avanguardia) mi ha permesso di approcciarsi in modo libero e sincero verso qualsiasi materiale esecutivo. Partendo dalla scuola del mio paese, passando dai musicisti incontrati durante i vari seminari fino al diploma al Conservatorio, ho sempre affrontato lo studio come formazione di un lessico necessario a dar voce alle mie sensazioni. Ho avuto la fortuna di esplorare il linguaggio jazzistico dello strumento con artisti italiani e stranieiri; questa formazione mi ha fortemente indirizzato nell’attenzione verso il timbro, l’interplay, l’ascolto e l’improvvisazione. I molti spostamenti, al fine di confrontarmi con insegnanti, amici ed artisti sono stati e tutt’ora rappresentano un grosso stimolo per un’evoluzione musicale che reputo necessaria. L’attrazione verso tutto ciò che rispecchia l’attualità del periodo storico resta il principale stimolo nell’approcciarmi in maniera incuriosita verso concetti e stili differenti.

Michele Zuccarelli Gennasi, Durante l’adolescenza intraprendo l’ascolto di musiche di vario genere e lo studio della batteria, attraverso maestri privati e scuole. L’ incontro con un gruppo in particolare, ha aperto le porte verso i generi per i quali dedico ancora oggi l’ascolto e la pratica: il Jazz (musica improvvisata), la musica etnica e la musica elettronica in tutte le loro forme e sottogeneri. Credo fortemente nella funzione comunicativa dell’arte come mezzo attraverso il quale esprimere i propri dubbi, le proprie certezze e la propria visione del mondo e della realtà. La forma tramite la quale si trasferisce il messaggio può essere il messaggio stesso: per questo cerco di ascoltare, analizzare ed interiorizzare parecchie forme di espressione e forme di analisi della comunicazione. Sono aperto a qualsiasi tipo di collaborazione ed esperienza. Sonora, artistica, lavorativa, organizzativa, sensitiva.

Luca Barbieri, L’ascolto di un disco in particolare in età adolescienziale accende definitivamente il mio interesse verso la musica. Studio per diversi anni privatamente lo strumento in campo rock (e dintorni…) per poi arrivare al diploma accademico e successivamente approfondire il linguaggio jazzistico con diversi insegnanti. Il melting pot di vari stili , la musica folk e la melodia rimangono capisaldi nella mia visione e nella stesura delle mie composizioni. Amo pensare che la musica rappresenti il luogo nel quale viviamo, quello che ci circonda e l’immaginario che ne deriva; senza dimentare chi siamo veramente. “L’incontro” resta la motivazione principale che alimenta la mia curiosità verso l’improvvisazione; la timbrica, lo spazio e la ricerca melodica come punto d’arrivo e come conseguenza naturale di un processo che non dimentica il proprio punto d’origine.

L’ingresso al concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria da effettuarsi sul sito https://www.morettocavour.com/mo-ca-suona-sotto-le-stelle/ oppure sulla pagina facebook

https://www.facebook.com/events/2683655705253110