Scuola d’Arte dell’AAB: in mostra le opere degli allievi

Brescia. Dopo due anni di forzata sospensione, riprende la tradizionale mostra degli allievi a conclusione dell’anno della Scuola d’Arte dell’AAB. Gli allievi dei corsi di pittura, figura, scultura, acquerello e shodō della Associazione Artisti Bresciani sono i protagonisti di questo interessante appuntamento espositivo nella sede dell’AAB in vicolo delle stelle 4 a Brescia.

L’esposizione si articola in due momenti:

1. Mostra degli allievi dei corsi di pittura e disegno: inaugurazione sabato 4 giugno 2022 alle ore 18. Si tratta degli allievi del corso di figura e quello di pittura, entrambi tenuti dal maestro Enrico Schinetti.

La mostra sarà visitabile fino a mercoledì 15 giugno 2022 con il consueto orario feriale e festivo, dalle 16 alle 19.30 (chiuso il lunedì).

2. Mostra degli allievi dei corsi di scultura, acquarello e shodō: inaugurazione sabato 18 giugno 2022 ore 18.

La mostra sarà visitabile fino a mercoledì 29 giugno 2022 con il consueto orario feriale e festivo, dalle 16 alle 19.30 (chiuso il lunedì).

L’attività didattica dell’AAB ha avuto inizio nel 1945 e conserva nella sua storia la memoria di generazioni di artisti, donne e uomini di cultura; per la continuità, dal 1945 a oggi, e qualità del lavoro costituisce una parte importante della identità bresciana. Comprende i corsi di pittura, figura e disegno gestiti dal professor Enrico Schinetti; di storia dell’arte, affidato alla professoressa Maria Vittoria Facchinelli; di acquerello, tenuto dal professor Giuseppe Gallizioli in codocenza con Daniela Boshnakova; di scultura, coordinato dal professor Pietro Maccioni; e dal 2021 anche il corso di shodō curato dalla signora Akiko Tamura.

La mostra dei lavori degli alunni è l’occasione per loro per misurarsi con i giudizi del pubblico e per confermare la qualità a cui i corsi di AAB sanno portare i propri allievi.