Comprare casa a Cremona: dove conviene? Una guida per quartieri, prezzi e investimento

(red.) Comprare casa a Cremona: dove conviene? Il dubbio è di quelli che possono sorgere spontanei in chi è alla ricerca di un immobile da acquistare nella città lombarda, anche in considerazione del fatto che il mercato immobiliare è, come avviene in tutti i centri medio-grandi, piuttosto differenziato tra una zona e l’altra e che, cioè, i prezzi medi delle case in vendita a Cremona possono variare e significativamente tra un quartiere e l’altro: si va da un massimo di circa 1400 euro al metro quadro nel centro storico e per un immobile ben rifinito a un minino anche di 400 euro al metro quadro per un immobile uso investimento in zona Po, solo per fare due esempi.

Più che una semplice lista dei migliori quartieri dove comprare casa a Cremona, insomma, ci sono una serie di considerazioni da fare, meglio se con il supporto di un esperto immobiliare. La tipologia di immobile che si intende acquistare, l’uso a cui lo si intende destinare e le condizioni in cui lo stesso si trova possono rendere, infatti, un investimento immobiliare a Cremona più o meno vantaggioso di un altro.

Zona per zona, dove conviene comprare casa a Cremona e perché

Per chi sia interessato a un immobile da trasformare in struttura ricettiva, per esempio, una delle zone dove più conviene comprare casa a Cremona è il centro storico. Qui i flussi turistici sono più intensi che in altri quartieri per via del richiamo esercitato dal Duomo, dal Torrazzo, dal Palazzo Comunale d’età medievale. Essendo il potenziale turistico del posto ancora solo parzialmente espresso, tra l’altro, i prezzi non sono per niente paragonabili a quelli dei centri storici di altre città italiane e, in altre parole, si riescono ancora a fare buoni affari anche se il proprio budget è limitato. Altra zona ottima per chi sta cercando immobili in vendita a Cremona da trasformare in case vacanza o b&b è la zona Castello: anche qui infatti non mancano i turisti, attratti dal Castello di Santa Croce già residenza ducale di Sforza e Visconti.

Diverso è, invece, il discorso se ci si sta chiedendo dove conviene comprare casa a Cremona per sé e per la propria famiglia. I quartieri residenziali veri e propri della città sono quattro: Porta Venezia, Porta Milano, Porta Romana e Porta Mosa che disegnano, per altro, un ideale quadrilatero con i confini della città. Sono tutte zone ben servite da attività commerciali, scuole, parcheggi e altri servizi di prima necessità e, soprattutto, non è difficile trovare qui soluzioni indipendenti come villette o case con giardino o con posto auto riservato. Non a caso, anche per la vicinanza con stazioni ferroviarie ben collegate e alcune trafficate uscite autostradali, sono quartieri di Cremona piuttosto ambiti anche dai pendolari e da chi ha bisogno ogni giorno di spostarsi per lavoro nelle zone limitrofe o verso Milano addirittura.