Terza edizione del Brescia Buona Festival: tra gusto e accoglienza

Brescia. Quindici appuntamenti tra giugno e settembre, nelle dimore del gusto e dell’accoglienza di Brescia Buona. Il gusto dell’accoglienza. Promossa dall’associazione “Brescia Buona”, di cui fanno parte dieci cooperative sociali, con il sostegno di Fondazione ASM e per la direzione artistica di Cieli Vibranti, la terza edizione del Brescia Buona Festival è l’occasione per conoscere gli spazi e le attività gestite dalle cooperative in provincia di Brescia – dal lago di Garda e dalla Valle Sabbia alla città, dalla Franciacorta alla Valle Camonica – attraverso eventi culturali che valorizzano storia ed eccellenze del territorio.

Dopo il successo delle precedenti edizioni – protagonisti, tra gli altri, Leonardo Manera, Charlie Cinelli, il Quartetto di Brescia – l’edizione 2022 spazia dalla classica alle musiche dal mondo, dal folk alle canzoni d’autore, includendo concerti à la carte, cene con delitto e spettacoli originali, con artisti come Max De Aloe, Aksak Project, Charlie Cinelli, Alessandro Adami, Valentina Comelli, Piergiorgio Cinelli, Pierangelo Taboni. La rete Brescia Buona. Il gusto dell’accoglienza, nata nel 2020 su impulso della Fondazione ASM e costituita in associazione dal 2021, è formata da dieci cooperative sociali attive in provincia di Brescia nell’ambito dell’accoglienza e della ristorazione solidale.

Obiettivo della rete è promuovere iniziative di carattere culturale che favoriscano la conoscenza delle dimore del gusto e dell’accoglienza gestite dalle cooperative, evidenziandone il fondamentale ruolo di presidio sociale a sostegno di chi è più fragile. Tutte le informazioni relative al progetto Brescia Buona e alle realtà che lo compongono sono reperibili sul sito internet www.bresciabuona.it; per gli aggiornamenti sulle attività di ristorazione e accoglienza, si rimanda alle pagine Facebook e Instagram di “Brescia Buona”.

BRESCIA BUONA IN FESTA – ANTEPRIMA DEL FESTIVAL

“Brescia Buona in Festa” è la nuova iniziativa, in programma sabato 28 e domenica

29 maggio, promossa da “Brescia Buona. Il gusto dell’accoglienza”.

Cosa succederà in queste due giornate? Tutte le dimore bresciane del gusto e

dell’accoglienza che aderiscono alla rete saranno aperte per raccontare storie di

cultura, buona tavola e solidarietà attraverso visite guidate, degustazioni, concerti,

laboratori di cucina per bambini e molto altro ancora.

Un programma tutto da scoprire, così come da scoprire sono le cooperative che lo

promuovono e che offrono opportunità di inserimento lavorativo e inclusione a persone

con fragilità.

BRESCIA BUONA FESTIVAL

PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 3 giugno – ore 20

21Grammi

BRESCIA BUONA CON DELITTO

LAB2 – Alida Boniotti e Roberto Boer, attori

Cena con mistero con menù Brescia Buona

Venerdì 17 giugno – ore 20

Bar Co.Ge.S.Sport di Gavardo

BRESCIA BUONA CON DELITTO

I perché no?! – Alida Boniotti e Alberto Vanoglio, attori

Cena con mistero con menù Brescia Buona

Domenica 19 giugno – ore 18

Pasticceria Lievita

MERENDA CON DELITTO

I perché no?! – Alida Boniotti e Alberto Vanoglio, attori

Aperitivo in pasticceria (con mistero da risolvere)

Giovedì 23 giugno – ore 18.30

Cascina Parco Gallo

BRESCIA SUONA BRESCIA – VOL. II

Antonio D’Alessandro, chitarra

Pierangelo Taboni, pianoforte

Alessandro Bono – Romina Brentan, chitarre

Matteo Benedetti, flauto

Giulio Francesco Togni

Marco Nodari

Presentazione ufficiale del disco “Brescia suona Brescia – Volume II”, promosso da Brescia

Buona e realizzato da Diffusione Arte, Cieli Vibranti e Accademia della Chitarra.

Sabato 25 giugno – ore 17

Sala Consiliare di Villanuova sul Clisi

TRAVIATA VIRTUAL REALITY

Appuntamento speciale con la prima opera del Metaverso. Con rinfresco offerto da Co.Ge.S.S.

Domenica 24 luglio – ore 21

Lido del Desenzanino

TALE E QUALE

Charlie Cinelli Trio

Charlie Cinelli rilegge alla sua maniera alcuni classici della storia della canzone, da Bruce

Springsteen a Cat Stevens

Giovedì 4 agosto – ore 20

Cascina Parco Gallo

ALTROVE

Max De Aloe, armonica a bocca

Ermes Pirlo, fisarmonica

Un formidabile duo jazz in un viaggio musicale intorno al mondo

Sabato 6 agosto – ore 20

Fattoria “La Mirtilla” (Idro)

À LA CARTE

Valentina Comelli, voce

Emilio Maciel, sassofono

Giovanni Colombo, pianoforte

Anche la musica si può ordinare da menù in un concerto irripetibile

Domenica 21 agosto – ore 18

Rifugio Antonioli (Mazzo di Valtellina)

QUATTRO SENZA

Simone Salvi, Mattia Belloli, Michele Giardino, Manolo Colombo, voci

Canzoni e virtuosismo per un affiatato quartetto vocale a cappella

Domenica 28 agosto – ore 11.30

Cascina Cattafame

TRENTA VARIAZIONI SUL TEMA DEL CASONCELLO

Filippo Garlanda, attore

Giovanni Colombo, pianoforte

Venerdì 2 settembre – ore 18.30

Cascina Clarabella

SULLA CATTIVA STRADA

Alessandro Adami, voce

Carlo Gorio, chitarra

Viaggio tra parole e musica dei cantautori italiani, per raccontare storie di impegno, fragilità e

inclusione

Venerdì 9 settembre – ore 20

21Grammi

BRESCIA BUONA CON DELITTO

LAB2 – Alida Boniotti e Roberto Boer, attori

Cena con mistero con menù Brescia Buona

Giovedì 15 settembre – ore 20

Cascina Parco Gallo

AKSAK PROJECT. MUSICHE DAL MONDO

Achille Meazzi, oud, santur, chitarra, charango, arpa celtica, kalimba

Nicola Mantovani, sassofono

Eduardo Meazzi, cajon, tamburi “a cornice”, darbouka, handpan

Alla ricerca di un nuovo esperanto musicale, fra gli echi di culture “altre” e composizioni

originali

Sabato 17 settembre – ore 20

Bistrò popolare

IN DIREZIONE OSTINATA E CONTRARIA

Alessandro Adami, voce

Carlo Gorio, chitarra

Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Da Fabrizio De Andrè a Giorgio Gaber,

parole e note d’autore per cantare gli ultimi e i diversi

(data da definire) – settembre

Cascina Breda Rossini

GES

Piergiorgio Cinelli, cantautore

Giovanni Colombo, pianoforte

Le note blu incontrano il dialetto bresciano, in un omaggio al jazz in puro stile Cinelli

COME NASCE BRESCIA BUONA

Nel territorio bresciano operano numerose cooperative sociali che svolgono attività di ristorazione coinvolgendo persone svantaggiate, con l’obiettivo di coniugare accoglienza e inclusione con la valorizzazione dei prodotti locali e la qualità della proposta enogastronomica.

Questo inestimabile patrimonio di esperienze umane e professionali non risulta ad oggi adeguatamente conosciuto, per la tendenza all’autoreferenzialità delle realtà che operano nel sociale, l’assenza di iniziative coordinate di comunicazione e il prevalere nell’immaginario comune di un’idea riduttiva della cooperativa come mero presidio assistenziale o attività economica privilegiata.

Partendo da questo presupposto la Fondazione ASM ha promosso un tavolo di coordinamento che ha prodotto la nascita di una rete tra le cooperative, sempre sostenuta da ASM, volta a facilitare la condivisione delle buone prassi e attivare iniziative culturali, anche in chiave di promozione turistica, che favoriscano la conoscenza di ciascuna realtà e del territorio in cui opera, attivando un circuito virtuoso di crescita e sviluppo.

Al progetto hanno aderito le seguenti cooperative:

ALBOREA

ANEMONE

BIG BANG

CLARABELLA

CO.GE.S.S.

FRATERNITÀ IMPRONTA

LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA

LA MONGOLFIERA

LA RETE

LA RONDINE