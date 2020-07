“Open up”, venerdì doppio appuntamento nel cortile del Broletto

(red.) Venerdì 24 luglio doppio appuntamento nel cortile del Broletto con la programmazione di “Open up”, il festival della città aperta alle differenze e contro ogni intolleranza, intitolato quest’anno “Sconfinamenti. Dalle differenze alle somiglianze” e inserito nel calendario di “Brescia d’estate – Emozioni dal vivo”, il palinsesto di eventi organizzati dal Comune di Brescia.

Alle 18.30, alla presenza dell’autrice Irene Facheris, verrà presentato il libro “Parità in pillole”, strumento pensato per costruire rapporti paritari e porre le basi di una società davvero inclusiva, dove ognuno possa trarne beneficio e vivere meglio. L’evento, curato da “Donne di Cuori”, è gratuito.

Alle 21.30 andrà in scena “Senza titolo”, con Giuseppina Turra e il quartetto di tromboni Mascoulisse Quartet, spettacolo teatrale-musicale ispirato alle poesie d’amore di Wisława Szymborska, poetessa polacca vincitrice del premio Nobel per la letteratura nel 1996. Ingresso gratuito.

In caso di maltempo le iniziative si terranno nello Spazio Teatro IDRA a MO.CA – Centro per le Nuove Culture in via Moretto 78. Nel rispetto delle norme anti covid il pubblico è invitato a portare e indossare la mascherina, a mantenere la distanza di sicurezza di un metro con le altre persone, a presentarsi con puntualità all’inizio dell’evento, a non creare assembramenti e a uscire dal palazzo appena lo spettacolo sarà concluso.