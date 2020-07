Progetto Tav e nuovi binari verso Verona, presidio contrario dei No Tav

(red.) All’esterno della sede della Camera di Commercio di Brescia, prima che venisse presentato il progetto del quadruplicamento dei binari per l’alta velocità ferroviaria in uscita dalla città verso est, il coordinamento No Tav Brescia-Verona si è posto in presidio per continuare a dirsi contrario all’opera. E la portavoce Alessandra Zanini ha sottolineato anche abitazioni e terreni che probabilmente verranno espropriati per consentire il passaggio dell’alta velocità.

I No Tav hanno ribadito che, dal loro punto di vista, l’intervento sarebbe “estremamente costoso e dannoso per la qualità della vita degli abitanti e la viabilità” e che “le priorità sono altre”. Per questo motivo hanno chiesto al Comune di pressare il Governo affinché venga invece riconosciuto il progetto meno impattante, con il semplice ammodernamento della linea esistente sui due binari fino a Rezzato.

Nel frattempo, a margine della presentazione del progetto, è stato proposto anche un piano di riqualificazione della zona, che però dovrà vedere l’ultima parola dell’amministrazione comunale. Si parla, tra gli altri interventi, di cinque sottopassaggi pedonali tra via Savoldo e via Maggi, via Maggi, via Zendrini, via Piave e via Zammarchi. Quelli in via Kolbe, parco Ducos, Borgo Wührer, via Gatti-via Alberti, via Fiorentini e via Cerca dovrebbero invece essere riqualificati. Infine altri 5,7 chilometri di percorsi ciclabili e la sistemazione di altri già presenti.