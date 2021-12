Massetti (Confartigianato): “Digitale opportunità per la ripresa”

(red.) «La svolta – e l’accelerazione – verso il digitale per le imprese artigiane è l’opportunità unica per agganciare e rendere stabile la ripresa dell’economia del nostro territorio», così il presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti intervenuto venerdì al convegno «Economia digitale e rigenerazione urbana: opportunità per le province» tenutosi a Dentro Casa Expo per indagare, e rilanciare, il ruolo e la sinergia tra periferia e centro, città e provincia.

«Un’occasione unica per cogliere, e vincere, la sfida racchiusa nel Pnrr. Le imprese sono centrali, ma vanno ascoltate e guidate verso la svolta digitale. Soprattutto per colmare il gap tra i territori. A partire da una maggiore digitalizzazione delle imprese artigiane, ma anche dal rafforzamento degli Istituti tecnici e una più stretta sinergia tra città e provincia.

Al centro del dibattito gli spunti offerti da Paolo Manfredi, autore del libro «Provincia non periferia: innovare le diversità italiane» presente all’incontro moderato dal vicesegretario di Confartigianato Brescia Giuseppe Amici insieme con Maria Concetta Giardina, segretaria generale del Broletto e Andrea Piscopo dirigente del settore Informatica e statistica del Comune di Brescia.

L’innegabile ripresa, tuttora in corso, va inquadrata nelle sue componenti principali. Ma va anche tenuto conto dei rischi e delle incertezze – è emerso dal dibattito –, come l’escalation dei prezzi delle commodity, di energia e materie prime, che comprime la creazione di valore aggiunto e, ricadendo sui prezzi al consumo, riduce il potere di acquisto delle famiglie.

E’ tangibile la capacità e la voglia di reagire delle imprese artigiane bresciane che anche durante la pandemia si sono dimostrate capaci di innovare, diversificare la produzione, sfruttare appunto l’arma digitale per promuovere e vendere on line, fare formazione, mantenendo vivi i rapporti con fornitori e clienti e rilanciare sulla transizione ecologica.