Antares Vision più forte negli Usa con l’acquisizione di rfXcel corporation

(red.) Antares Vision, la società con sede centrale a Travagliato quotata su Aim Italia, ha reso noto di avere perfezionato tramite la controllata Antares Vision INC., l’acquisizione del 100% di rfXcel corporation, società statunitense specializzata nella realizzazione di software per il settore life science e food and beverage, per garantire la sicurezza dei medicinali lungo la catena distributiva, la compliance delle normative applicabili in materia e l’acquisizione e l’elaborazione di dati in tempo reale.

rfXcel opera sia a livello governativo/authority (cosiddetto Livello 5) e corporate (cosiddetto Livello 4), sia a livello di gestione della supply chain, L’azienda offre soluzioni per la digitalizzazione e la trasparenza della supply chain con un’offerta completa, che si basa sulla raccolta di dati attraverso la tracciabilità (e serializzazione) e consente il monitoraggio integrato della supply chain.

rfXcel ha un modello di business interamente SaaS, con una parte significativa dei ricavi derivanti da contratti di abbonamento a lungo termine, in gran parte ricorrenti e che garantiscono un alto livello di visibilità (durata media del contratto >4 anni, >80% ricorrente).

Per il periodo di 12 mesi conclusosi il 31 dicembre 2020, rfXcel ha registrato ricavi consolidati per 17 milioni di dollari statunitensi (di cui circa l’80% generato negli Stati Uniti e interamente derivato da contratti software), con un margine lordo superiore all’85%.

Nel 2018-2020 rfXcel ha registrato un tasso annuo di crescita dei ricavi superiore al 25% ed è previsto che l’azienda continui a crescere nello stesso modo nel prossimo futuro.

L’operazione è stata realizzata sulla base di un controvalore di 120 milioni di dollari statunitensi, e l’’acquisto è avvenuto a fronte del pagamento iniziale di circa 121 milioni di dollari statunitensi, che sarà oggetto di eventuale futuro aggiustamento sulla base dei valori che verranno successivamente accertati in via definitiva.

Un ulteriore corrispettivo differito, per un ammontare fino a 30 milioni di dollari statunitensi, sarà pagabile ai venditori per cassa nel primo trimestre del 2023 dal Gruppo Antares Vision, subordinatamente al raggiungimento di determinati target di incassi. Alcuni membri chiave del management di rfXcel, incluso il Ceo e fondatore Glenn Abood, hanno reinvestito in Antares Vision il 40% dei proventi netti derivanti dalla cessione delle loro partecipazioni, per circa 8 milioni di dollari statunitensi sottoscrivendo un aumento di capitale riservato e manterranno i loro rispettivi ruoli in rfXcel in modo da garantire a quest’ultima una continuità nella strategia di crescita e al Gruppo Antares Vision la massimizzazione dei benefici strategici, operativi e finanziari dell’operazione.

Con questa operazione, il gruppo Antares Vision rafforza ulteriormente le proprie capacità software, consolidando la propria posizione tra i leader mondiali nel Track & Trace.