Brescia, entro lunedì 16 le domande per contributi alla attività economiche

(red.) C’è tempo fino al 16 novembre per presentare le domande relative al bando per l’assegnazione di contributi straordinari riservati ai titolari di attività artigianali ed altre attività economiche attive al 23 febbraio 2020, con sede operativa a Brescia e che abbiano dovuto chiudere nel periodo di lock-down.

Un intervento che intende contribuire alla riduzione dell’impatto negativo dell’emergenza sanitaria sulle attività economiche della città e che fruisce di uno stanziamento apposito di un milione di euro a valere sul bilancio del Comune.

Il bando erogherà contributi economici straordinari a favore delle imprese artigiane, con sede operativa a Brescia, nella misura forfettaria massima di mille euro e comunque non superiore all’ammontare complessivo di Tari e Icp versati al Comune di Brescia per l’anno 2020, alla data di scadenza del bando.

I contributi saranno assegnati nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo e fino all’esaurimento dello stanziamento disponibile.

Per evitare di duplicare le erogazioni, saranno escluse dal contributo le attività che abbiano già beneficiato dei contributi del Fondo SOStieni Brescia nelle fasi 1 e 2, nonché di aiuti statali.

La richiesta dovrà essere presentata in maniera completamente digitale mediante la compilazione di un modulo che sarà reperibile sul sito istituzionale a partire da lunedì 19 ottobre fino al 16 novembre a questo indirizzo web.

Gli interessati eviteranno così di doversi spostare per recarsi negli uffici comunali.

Le istanze, rese sotto la responsabilità del dichiarante, saranno soggette ai consueti controlli di veridicità.

Nell’istanza del bando sarà dichiarato il periodo di chiusura dovuto a provvedimenti amministrativi.

Oltre alle circa 4.300 attività artigianali iscritte all’albo (circa 1.800 delle quali si stima che siano state chiuse nel periodo del lock-down), il bando è stato integrato comprendendo anche gli operatori del settore pubblicitario (Codice ATECO 73) e gli operatori economici beneficiari del bando “SOStieni Brescia Fase 2” che non abbiano presentato istanza entro il termine previsto da qual bando (commercianti al dettaglio non alimentari, pubblici esercizi e ristoratori, agenzie di viaggio e gestori di strutture ricettive, quali alberghi e bed and breakfast).