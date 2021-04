Immigrazione e permessi di soggiorno: nuovo sistema di prenotazione

(red.) L’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia informa che da lunedì 12 aprile 2021 non è più possibile prenotare tramite portale Cupa-Project gli appuntamenti per l’acquisizione delle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno in formato cartaceo ed elettronico per i quali non è prevista la presentazione dell’istanza tramite kit postale.

In attesa della prossima attivazione, anche nella provincia di Brescia, del portale “PrenotaFacile” della Polizia di Stato, gli utenti potranno richiedere un appuntamento nelle seguenti modalità.

SETTORE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Per le seguenti richieste l’utente dovrà inviare una mail all’indirizzo asilo.quest.bs@pecps.poliziadistato.it, con il seguente oggetto: “PRENOTAZIONE ASILO”, utilizzando il modulo allegato in formato pdf:

• Rinnovo permesso di soggiorno per richiesta asilo;

• Rilascio/ rinnovo permesso di soggiorno per richiesta asilo in fase di contenzioso;

• Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico a seguito di riconoscimento dello status di rifugiato;

• Rilascio/rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

• Rilascio/rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari/ protezione speciale;

• Rilascio del documento di viaggio elettronico (DVE).

Dovranno essere allegati:

– copia della pagina del passaporto con i dati anagrafici (se posseduto);

– copia del permesso di soggiorno scaduto;

– per i ricorsisti il numero di R.G. (Registro Generale) del procedimento;

– per i rilasci elettronici copia del decreto della Commissione Territoriale o copia della sentenza.

Per le prime istanze di protezione internazionale e per le istanze reiterate ci si dovrà presentare personalmente presso l’Ufficio Immigrazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

CARTE DI SOGGIORNO U.E E PERMESSI DI SOGGIORNO DA RICHIEDERE IN QUESTURA

Per le seguenti richieste l’utente dovrà inviare una mail all’indirizzo immig.quest.bs@pecps.poliziadistato.it con il seguente oggetto: “PRENOTAZIONE VARIE” utilizzando il modulo allegato in formato pdf:

• Carta di soggiorno di familiare di cittadino italiano o dell’Unione Europea (Genitori/Figli)

• Assistenza Minori

Dovranno essere allegati:

– copia della pagina del passaporto con i dati anagrafici;

– copia della pagina con il visto o timbro d’ingresso frontiera o dichiarazione di presenza.

Si dovrà inviare una richiesta (quindi un modulo) per ciascuna persona che richiede il permesso (anche se minorenne).

Come già in precedenza, si dovrà invece inviare una mail al seguente indirizzo: immigrazione.bs@poliziadistato.it , specificando il motivo della richiesta e inviando copia del passaporto e un recapito telefonico, per le seguenti tipologie di permesso:

Permesso di Soggiorno per Assistenza Minori

Permesso di Soggiorno per Cure Mediche (indifferibili ed erogabili solo in Italia)

Permesso di Soggiorno per Cure Mediche (gravidanza / gravidanza-famiglia)

Permesso di Soggiorno per Protezione Sociale.

La data e l’orario dell’appuntamento saranno comunicati sull’indirizzo email indicato nella richiesta e ci si dovrà presentare presso la sede dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia, sita in Via Botticelli nr. 2, rispettando l’orario indicato, presentandosi al massimo 15 minuti prima. Si accederà muniti di mascherina e senza accompagnatori.

Il giorno dell’appuntamento è necessario produrre la documentazione prevista (sia in originale che in copia, da consegnare all’operatore).

Per maggiori informazioni circa la DOCUMENTAZIONE NECESSARIA da presentare il giorno dell’appuntamento, fare riferimento al seguente link: https://questure.poliziadistato.it/statics/47/info-documenti-immigrazione.pdf?lang=it