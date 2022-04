Nave, doppia mostra al Vivaio Cammarata: Insecta e LaSocietAPErfetta

Nave. Dal 22 Aprile al 15 Maggio 2022, presso il Vivaio “Cammarata” inVia Sacca, 108 a Nave, arrivano 2 spettacolari mostre: “Insecta”(II Edizione) e “LaSocietAPErfetta”!

“Insecta”: una spettacolare mostra entomologica in cui specie provenienti da tutto il mondo, dai coleotteri alle mantidi, dagli insetti-stecco e foglia agli insetti acquatici, saranno in esposizione in eleganti terrari ambientati, tutti rigorosamente DAL VIVO. Notevoli gli spunti didattici offerti da questa mostra: dalla utilità degli insetti per i nostri ecosistemi al mimetismo, dalle loro incredibili capacità di adattamento ad ogni ambiente naturale fino all’analisi della loro anatomia ed al loro altissimo potenziale come “cibo del futuro”…

Dopo la didattica introduttiva e la visita ai terrari, vi sarà un interessantissimo “angolo laboratorio” in cui verranno mostrate le tecniche di raccolta, preparazione, conservazione e catalogazione degli insetti. Sarà presente, inoltre, un modello 3D gigante riproducente nei minimi dettagli, sia morfologici che anatomici (organi e apparati interni), un coleottero “sezionabile”, un validissimo strumento didattico-scientifico per capire quanto siamo differenti da questi incredibili abitanti della Terra, e per rendersi conto di quanto siano inimmaginabilmente evoluti al punto da essere destinati, più di noi, a sopravvivere per lunghissimo tempo ancora sul nostro pianeta.

Ma non è finita!

Una seconda e nuovissima mostra sarà visitabile unitamente a “Insecta”: “LaSocietAPErfetta”!

“La SocietAPErfetta” è una mostra su Api ed insetti sociali che si propone di introdurre alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, attraverso vari livelli di specificità dei contenuti, alla comprensione degli straordinari meccanismi biologici, organizzativi e comunicativi che hanno portato e mantengono questi insetti ai più alti livelli del successo evolutivo.

Dopo una prima introduzione sugli insetti sociali nel loro insieme, la mostra si focalizzerà su quelli che possono essere considerati “i più piccoli animali domestici esistenti”: le api.

Ne verranno analizzati:

– Caratteristiche morfologiche e anatomiche

– Ruolo fondamentale nell’impollinazione e nella sopravvivenza di svariate specie vegetali

– Caratteristiche di Regina, Fuchi e Operaie

– Ciclo di vita

– Struttura e organizzazione del favo

– Differenti “mansioni” svolte da ciascuna ape dal primo all’ultimo giorno di vita

– Meccanismi di comunicazione chimica, tattile, visiva e acustica

– Prodotti delle api (miele, polline, propoli, pappa reale)

– Nemici e predatori

Tutti i suddetti contenuti della visita guidata saranno, oltre che con l’ausilio di pannelli con esaurienti didascalie e semplici e chiare immagini, resi ancor più fruibili dalla presenza di una interessante “arnia dimostrativa”, che permetterà agli alunni di osservare il tutto da vicino e soprattutto “dal vivo” .

Sarà inoltre interessante incentivare riflessioni e discussioni basate sulla comparazione tra la vita sociale delle api e quella degli esseri umani, con l’evidenziazione di inaspettate analogie da una parte e prevalenti differenze dall’altra.

Inoltre, a fine mostra verrà illustrato nello specifico il processo di “smielatura” e tutto l’occorrente utilizzato allo scopo e per l’attività di apicoltura in generale.

Siete tutti invitati, quindi, ad entrare nello sconfinato “universo” dell’entomologia e nell’affascinante mondo degli “insetti sociali”!!

Info e prenotazioni:

Dr. Antonio Festa – Dr. Dario Carrino (Resp. Scientifici)

Cell.: 334-1559525; Fisso: 0825-673411; Sito web: www.lepidoptera.it; E-mail: info@lepidoptera.it

– Costo visita guidata alle mostre: € 8,00 (riduzione ad € 7,00 per gruppi di 4 o più persone)

– Durata della complessiva della visita guidata alle mostre: 120 minuti c.ca

N.B.: Le mostre verranno svolte, relativamente alla emergenza COVID19, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e distanziamento sociale