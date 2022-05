Comunità Energetiche Rinnovabili, un incontro per presentare il bando di Fondazione Cariplo

Brescia. L’impennata dei costi delle materie prime che ha caratterizzato questi ultimi mesi non ha fatto altro che enfatizzare l’urgenza della transizione e dell’indipendenza energetica. In questo contesto le Comunità Energetiche Rinnovabili assumono nuova rilevanza come opportunità di produzione decentrata e di autoconsumo di energia da fonti alternative, ma anche una concreta soluzione per contenere i costi energetici.

Fondazione Cariplo lancia così il bando Alternative volto a promuovere una transizione energetica equa verso le fonti rinnovabili attraverso la diffusione di Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer).

Il bando si rivolge ad amministrazioni, enti pubblici e privati non profit della Regione Lombardia e delle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola e stanzia un budget complessivo di 1.500.000 euro.

Per saperne di più, martedì 24 maggio a partire dalle 14,30 si terrà in diretta streaming l’evento “Comunità Energetiche Rinnovabili: presentazione del bando Alternative di Fondazione Cariplo e dello schema di Manifestazione di interesse di Regione Lombardia”

L’incontro sarà moderato da Elena Jachia, direttrice Area Ambiente di Fondazione Cariplo, e vedrà la partecipazione di:

Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo

Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia

Federico Beffa, project leader del progetto F2C-Fondazione Cariplo per il Clima

Anna Fraccaroli, referente per le Comunità Energetiche di Regione Lombardia

Sarà possibile seguire la presentazione al seguente link: https://www.streamup.eu/fondazionecariplo/presentazioneCER/

In chiusura è previsto uno spazio interattivo per eventuali domande.