Euro Cosmetic: fatturato 2019 cresce a 22,6 milioni

(red.) Il Consiglio di Amministrazione di Euro Cosmetic, società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona) – ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, redatto in conformità agli IFRS.

Il valore della produzione dell’esercizio 2019 si attesta a € 22,6 milioni con una crescita del 17,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale incremento è stato realizzato grazie ad un importante contributo dei Ricavi1 della categoria Detergenti, pari ad € 8,6 milioni ed in crescita del 34,2%, nonché dei Ricavi della categoria Igiene Orale, pari a circa € 7,7 milioni ed in crescita del 14,4%. I Ricavi della categoria Fine Fragrances e Skin Care sono stati rispettivamente pari a € 3,2 milioni e € 2,2 milioni circa

Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nel 2019 è stato pari a € 2,8 milioni, con una marginalità del 12,4%, e in crescita del 36,6% rispetto al 2018 (€ 2 milioni) principalmente per effetto dell’ottimizzazione negli acquisti di materie prime e packaging.

Il risultato operativo (EBIT) è positivo per circa € 1,5 milioni, con una marginalità del 6,4%, e in crescita del 106,6% rispetto al 2018 (€ 0,7 milioni) per l’effetto combinato dell’incremento dei ricavi e della riduzione dei consumi di materie prime.

Il risultato netto del 2019 si attesta a circa € 1 milione, in crescita del 222,2% rispetto al 2018 (€ 0,3 milioni) grazie principalmente all’agevolazione dell’iper ammortamento sugli investimenti effettuati nel corso degli anni.

La posizione finanziaria netta (PFN) è pari a circa € 3,7 milioni in miglioramento di circa € 2,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2018 pari a € 6,1 milioni circa. Il miglioramento della posizione finanziaria netta è dovuto principalmente ad un’operazione di factoring, al riscatto di contratti di leasing e alla riduzione dei tempi medi di incasso.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 risulta pari a € 6,4 milioni, in incremento rispetto ai € 5,8 milioni al 31 dicembre 2018. L’incremento del patrimonio netto nel 2019 è dovuto al raggiungimento di un utile pari a circa € 1 milione (vs € 0,3 milioni del 2018). Si segnala che la Società nel corso dell’esercizio 2019 ha erogato € 0,3 milioni di dividendi relativi all’esercizio 2018.

Daniela Maffoni, Amministratore Delegato di Euro Cosmetic, ha commentato: “Siamo indubbiamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2019 che sono in linea con il trend di crescita registrato negli ultimi anni. In un momento come questo, segnato a livello globale dall’emergenza COVID-19 nel quale le aziende cosmetiche sono chiamate a contribuire a contrastare la pandemia producendo prodotti essenziali e indispensabili a eliminare il virus, non possiamo e non vogliamo fermarci qui. Per questo siamo quotidianamente impegnati a lavorare per sviluppare nuove formulazioni in segmenti ad alta crescita ed elevata marginalità, anche grazie allo sviluppo degli impianti produttivi in cui operiamo al fine di potenziare la capacità e migliorarne l’efficienza. Siamo inoltre impegnati a valutare operazioni straordinarie sul capitale aziendale, per ottenere nuove risorse finanziarie che ci possano aiutare a sostenere la crescita dei prossimi anni”.

About Euro Cosmetic. Euro Cosmetic S.r.l. è un’azienda attiva nella ricerca&sviluppo, produzione e vendita di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona): detergenti, prodotti dedicati all’igiene orale, skin care e fine frangrances. La produzione è realizzata interamente in Italia nello stabilimento di Trenzano (BS), dove operano oltre 90 dipendenti. Il portafoglio clienti è costituito da aziende della GDO, multinazionali, e da aziende che operano nel canale professional (saloni di bellezza) e nel canale delle farmacie e para farmacie.