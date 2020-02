Giovani Apindustria, direttivo nel Salumificio di Franciacorta

(red.) Consiglio Direttivo in azienda per il Gruppo Giovani Imprenditori Apindustria Brescia che, giovedì 6 febbraio, ha scelto di riunirsi presso l’azienda Associata Apindustria Salumificio di Franciacorta nella sede a Nigoline di Corte Franca. Ad accogliere e accompagnare i colleghi consiglieri nella visita della struttura è stato il titolare dell’azienda, Pietro Bresciani, che è anche il Vice Presidente di UnionAlimentari Brescia. Si tratta del secondo Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani svolto in azienda, il primo aveva avuto come scenario l’azienda Associata Facchini Francesco. Una scelta, quella dei Giovani Imprenditori Apindustria di riunirsi direttamente all’interno delle loro imprese, dettata dalla volontà di condividere le proprie esperienze, nell’ottica di confrontarsi e migliorare sempre di più.

La peculiarità del Salumificio di Franciacorta è la conservazione delle metodiche artigianali nella qualità e nella cura dei processi produttivi. Le carni, di solo suini lombardi, arrivano tutti i giorni e dal reparto di disosso e snervatura, passano al laboratorio per la preparazione dei prodotti. Infine sono avviate alle cantine per la stagionatura e agli ambienti di stazionamento dove il prodotto viene spedito.