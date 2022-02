Spacciava cocaina sotto casa, arrestato pusher 51enne

(red.) Alla vista degli agenti della Polizia Locale ha tentato di far sparire la dose di cocaina che aveva con sè, ingerendola. Non vi è riuscito e, dalla perquisizione personale gli agenti hanno ricavato le chiavi di un appartamento, domicilio del 51enne senegalese, pregiudicato per reati specifici nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti, in cui l’uomo custodiva le dosi che, man mano, distribuiva alla clientela. Uno stratagemma che gli consentiva, in caso di controlli, di non venire incriminato in quanto giustificabile come “uso personale”.

Non gli è riuscito però giovedì sera, quando, attorno alle 20, il 51enne è stato sorpreso in flagranza mentre vendeva cocaina ad una donna che ha dichiarato di essere una sua affezionata cliente. Dalla perquisizione domiciliare gli agenti hanno rivenuto circa 170 grammi di “neve”, suddivisa in piccole dosi già pronte per la cessione, 90 grammi di sostanza da taglio e 4 mila euro in contanti. L’uomo è stato arrestato e tradotto nel carcere di Canton Mombello dove è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia.