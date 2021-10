Pusher minorenne arrestato in centro, teneva l’hashish in casa

(red) Gli uomini della Squadra Volanti della Questura di Brescia, fra cui gli equipaggi “Nibbio” in motocicletta, giovedì mattina hanno controllato due ragazzi minorenni che stavano passeggiando per le vie del centro cittadino. Alla richiesta di mostrare un documento hanno comunicato di non averlo con sé e hanno dichiarato a voce le proprie generalità.

Ma quando è stato chiesto loro di mostrare ciò che avevano in tasca e nel borsello, uno dei due ha evidenziato un atteggiamento ostile: prima ha cercato di allontanarsi, poi si divincolava fino a opporre una vera e propria resistenza. Gli operatori sono dovuti intervenire per fermarlo e due di loro hanno riportato escoriazioni cadendo a terra.

Dentro il borsello del giovanissimo sono state trovate otto bustine di plastica trasparente contenenti dosi di hashish pronte per la vendita. I poliziotti hanno anche recuperato denaro contante, presumibile frutto della cessione dello stupefacente.

Dopo il sequestro di quello che il giovane portava con sé, nella perquisizione domiciliare sono saltati fuori tre panetti di hashish, per un peso di circa tre etti totali, insieme con materiale per il taglio e il confezionamento per la vendita al dettaglio.

Il minorenne, incensurato, è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Questo venerdì l’arresto è stato convalidato, con il collocamento del ragazzo in una comunità.