Spaccio di cocaina, arrestato a San Zeno uomo di 54 anni

(red.) Nel corso del pomeriggio di sabato 10 aprile i carabinieri della Compagnia di Brescia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di origine italiana di 54 anni, residente nella periferia di Brescia, per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari stavano svolgendo un servizio mirato di controllo del territorio finalizzato al contrasto alla compravendita di sostanze stupefacenti, quando hanno notato un uomo fare una manovra sospetta mentre era alla guida della propria auto in viale Europa, a San Zeno Naviglio. Pertanto gli operanti, dopo avergli intimato di fermarsi, lo hanno sottoposto a una perquisizione personale, veicolare e domiciliare, che hanno dato esito positivo.

I Carabinieri hanno, infatti, rinvenuto 5 involucri in cellophane, per un peso totale di gr. 3 circa di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” occultati all’interno del vano autoradio nel cruscotto dell’auto; 14 involucri in cellophane, per un peso totale di gr. 7,5, della medesima sostanza, occultati all’interno di un mobile della cucina; 2 involucri di verosimile sostanza stupefacente del tipo “hashish”, del peso totale di gr. 6,5, occultati all’interno di una cassettiera in camera da letto; un bilancino di precisione; la somma in contanti di euro 3.040,00 occultati all’interno di un armadio. Il materiale e lo stupefacente rinvenuto venivano sottoposti a sequestro, compresa la somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito del rito direttissimo l’arresto è stato convalidato e l’uomo condannato a scontare 5 mesi e 10 giorni di reclusione, nonché al pagamento di una multa di euro 800.