Brescia, due spacciatori di hashish arrestati dalla Locale in città

(red.) Due giorni fa, martedì pomeriggio 14 luglio, gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale di Brescia stavano eseguendo una serie di consueti controlli nei pressi della stazione ferroviaria. Così si sono imbattuti in un uomo che parlava con un altro e subito dopo si era messo in contatto con un terzo individuo chiamandolo al cellulare. Evidentemente era in corso una trattativa per uno scambio tra denaro e sostanze stupefacenti, visto che sul posto subito dopo è sopraggiunta proprio quella terza persona, complice di quella che l’aveva contattata.

Entrambi nigeriani di 28 anni, sono stati beccati mentre cedevano della droga al cliente. Quest’ultimo è stato raggiunto in corso Martiri della Libertà, mentre altri agenti hanno sorpreso i due pusher che erano stati avvicinati da un altro cliente. E questo aveva addirittura barattato la propria bicicletta, forse rubata, per avere in cambio una dose di 5 grammi di hashish.

A quel punto è scattato il blitz nei confronti dei due spacciatori che avevano con loro 4 grammi e altri 5 in un’aiuola nelle vicinanze e per un totale di 12 grammi sequestrati. I due pusher sono stati arrestati e nel rito per direttissima quello incensurato è stato rimesso in libertà in attesa del processo e per l’altro, un pregiudicato, è stato disposto l’obbligo di firma.