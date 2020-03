Valcamonica, tre arresti dai carabinieri per spaccio

(red.) Nelle ore precedenti a sabato 14 marzo i carabinieri bresciani della compagnia di Breno sono stati impegnati in tre operazioni per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in Valcamonica. Tra i destinatari dei provvedimenti c’è una donna di 46 anni di Esine che da tempo veniva controllata dalle forze dell’ordine. I militari sono entrati nella sua casa per perquisirla e hanno trovato in camera da letto 40 grammi di cocaina.

Per lei è scattato l’arresto, ma visto che è incensurata, il giudice, dopo la convalida, l’ha rimessa in libertà. Un 26enne, invece, è stato arrestato a Montecampione dai carabinieri della stazione di Artogne. Anche lui nel radar dei militari, si è visto perquisire l’abitazione e nella cappa della cucina c’era un sasso di cocaina da 70 grammi. Per lui, oltre le manette, anche il trasferimento in carcere a Brescia.

Infine, un 20enne di Lovere è finito in arresto nell’ambito di un’indagine che lo vedeva come spacciatore di alcuni ragazzini in valle. In casa aveva 100 grammi di hashish e per lui la convalida ha portato però all’obbligo di firma.